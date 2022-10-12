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Bursa'daki Myrleia-Apameia Antik Kenti'nde arkeolojik kazı yeniden başladı

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Myrleia-Apameia Antik Kenti'nde bulunan koruma alanında yeniden arkeolojik kazı çalışması başlatıldı

Bursa'daki Myrleia-Apameia Antik Kenti'nde arkeolojik kazı yeniden başladı
Bursa'daki Myrleia-Apameia Antik Kenti'nde arkeolojik kazı yeniden başladı
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AA

Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararıyla Bursa Arkeoloji Müzesi Müdürlüğünün başkanlığı ve gözetiminde Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümünün bilimsel katkılarıyla yapılan sondaj sonucunda açığa çıkarılan mozaiklerin korunması ve geleceğe taşınması için restorasyon ve konservasyon çalışmaları sürüyor.

Sahadaki çalışmaya ise Bursa Müze Müdürlüğü ile Mudanya Belediyesi arasında imzalanan protokolün ardından tekrar geçildi. Ömerbey Mahallesi'ndeki belediyeye ait alanda yürütülen kazıyla, antik kentin sur duvarlarının bulunduğu bölgenin gün ışığına çıkarılması hedefleniyor.

Çalışmaları inceleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, gazetecilere, 2 bin 700 yıllık tarihe sahip Myrleia-Apameia Antik Kenti'nin, Mudanya'nın ilk kurulduğu yer olduğunu söyledi.

Türkyılmaz, 2015 yılında Bursa Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü başkanlığında yapılan kazılarla açığa çıkarılan villa ve içindeki mozaiklerin, bölgenin önemli bir şehir olduğuna işaret ettiğini dile getirerek, "Yalnızca Bursa değil, tüm insanlığın değerlerinden biri olan Myrleia'yı geleceğe hep birlikte geleceğe taşıyacağız. Tek amacımız var: Myrleia'yı el ele vererek Mudanya'mıza, insanlığa, kültür ve tarihe kazandırmak, geleceğe tarihi bir imza atmak. Destek veren, katkı koyan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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