Bursa'daki suç örgütü operasyonunda tutuklama 0:00 / 0:00

AA

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, silahlı suç örgütünün yöneticisi ve üyeleri olduğu değerlendirilen kişilere yönelik birçok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K, M.K, M.K, V.K. ve İ.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar B.K, B.K, A.K, A.T'ye ise yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol tedbirleri uygulandı. Operasyon kapsamında 2 zanlının da yakalanması için çalışma sürüyor.

17 ARALIK'TA OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 6 ay süren takip sonucu suç örgütü elebaşı M.K. ile akraba oldukları belirtilen E.K, M.K, B.K, M.K, B.K, A.K. ve V.K'nin yanı sıra M.A, A.T ve İ.A'nın yakalanması için 13 adrese 17 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, bazı iş insanlarından cebir ve tehditle haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 11 şüpheliden 9'u yakalanmıştı.