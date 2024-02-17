Bursa'daki Tahıl Hanı 4 asırdır geleneksel lezzetlerin durağı oldu

Osmanlı Devleti zamanında 1600'lü yıllarda kurulduğu bilinen han ile civarındaki esnaf, Cumhuriyet döneminde de hububat, büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışının yanı sıra kavurma ve güveç lokantalarıyla hizmet verdi. Hayvan pazarının kurulduğu cuma günlerinde özellikle cuma namazından sonra en kalabalık saatlerini yaşayan han, geçen yıl Büyükorhan Belediyesi tarafından restore edildi.