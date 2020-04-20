Bursa'daki

AA

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Aytaç Balı'yı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık M.S. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla, taraf avukatları ve yakınları ise salona gelerek katıldı.

Savunmasını tekrarlayan Soylu, olay sırasında elindeki bıçağı havaya kaldırdığını, kimseyi bıçaklamadığını öne sürerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, kamera kayıtlarının sonraki celsede izlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Nilüfer ilçesine bağlı Işıktepe Mahallesi'nde geçen yıl ağustos ayında yapılan kına gecesinin ardından "tavuk alma" adı verilen eğlenceye katılanlar ile mahalle sakinleri arasında gürültü nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın ardından çıkan kavgada Aytaç Balı aldığı bıçak darbeleriyle yaralanmıştı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan bir çocuk babası Balı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, polis ekiplerince gözaltına alınan M.S. ise tutuklanmıştı.