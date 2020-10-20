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Cargill Bursa'dan yaptığı ihracatı 2'ye katladı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yer alan Cargill’in üretim tesisinin, Haziran 2019-Mayıs 2020 döneminde ihracatını iki katına çıkardığı açıklandı. Burada üretilen yerli endüstriyel nişastayı 18 ülkeye ihraç eden Cargill'in, yapmayı planladığı yeni yatırımla üretim kapasitesini iki katına çıkararak, Bursa ve Orhangazi’yi endüstriyel nişastanın ihracat merkezi yapmayı hedeflediği kaydedildi

Bursa'dan ihracatı 2'ye katladı

Cargill, Orhangazi tesisinin Haziran 2019-Mayıs 2020 tarihleri arasında yaptığı toplam endüstriyel nişasta ihracatının yüzde 100 artarak 134 milyon liraya ulaştığını açıklayarak söz konusu ürünün ihracatını ikiye katladığını bildirdi.

Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Tarakçıoğlu, yapmayı planladıkları yeni yatırımla tesisin endüstriyel nişasta üretim kapasitesini iki katına çıkaracaklarını açıkladı. Bu alanda Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesini ikame etmeye hazırlandıklarını aktaran Tarakçıoğlu, Orhangazi’yi endüstriyel nişasta ihracat merkezi yapacaklarını kaydetti.

Tarakçıoğlu, "Salgın, dünyada ticareti olumsuz yönde etkiledi. Orhangazi’ye yaptığımız yüksek teknoloji ve Ar-Ge yatırımı sayesinde, kendi ülkemizin çiftçilerinin yetiştirdiği ürünleri katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüp, dünya ile buluşturuyoruz. Avrupa, Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Afrika’daki büyük sanayi kuruluşları bizim nişastamızı tercih ediyor. Planladığımız yeni yatırımla birlikte Bursa’nın ve Orhangazi’nin dünya pazarlarındaki bilinirliğini daha da artıracağız" dedi.

Orhangazi tesisinde yılda 276 milyon lira değerinde ithal ikamesi endüstriyel nişasta üretiliyor. Üretim kapasitesinin iki katına çıkmasıyla birlikte, 2021 yılında bu değerin 394 milyon lira değerine ulaşması planlanıyor.

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