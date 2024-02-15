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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa Deniz Otobüsleri seferlerine fırtına engeli!

        Bursa Deniz Otobüsleri seferlerine fırtına engeli!

        Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen deniz otobüslerinin bazı seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle yapılamayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 10:05 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:05
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        Bursa Deniz Otobüsleri seferlerine fırtına engeli!
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        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) arasındaki 12.55'e kadar gerçekleştirilecek 8 sefer fırtına nedeniyle iptal edildi.

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