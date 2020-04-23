Bursa, Eskişehir, Balıkesir'de cadde ve sokaklar sessiz kaldı

AA

Bursa'da, kentin bazı noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokağa çıkmasına izin vermiyor. Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulan kentteki meydan, sokak ve caddelerde sessizlik hakim.

- Eskişehir

Eskişehir'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı. Kısıtlama öncesinde az da olsa hareketliliğin bulunduğu İsmet İnönü Caddesi, İki Eylül Caddesi, Vilayet Meydanı ve Hamamyolu Caddesi sessizliğe büründü.

- Balıkesir

Balıkesir'in en işlek noktaları da boş görüntüsüyle dikkati çekti. Kentin birçok noktasında denetim gerçekleştiren polis ekipleri, vatandaşların belgelerini kontrol ediyor.

Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay Caddesi gibi salgın öncesi hareketli olan bölgelerde sessizlik hakim.

,Selçuk Kızıldağ,İlkan Toprak