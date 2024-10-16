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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: 4 kadın kurtarıldı! 4 şüpheli yakalandı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        4 kadın kurtarıldı! 4 şüpheli yakalandı!

        Bursa'da, fuhuşa zorlanan Özbekistan uyruklu 4 mağdur kadın kurtarılırken; 4 şüpheli yapılan operasyon sonucu yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 09:31 Güncelleme: 16.10.2024 - 09:31
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        4 kadın kurtarıldı! 4 şüpheli yakalandı!
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        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri suç ve suçlularla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Son olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan operasyonda 4 şüphelinin, Özbekistan uyruklu 4 kadına zorla fuhuş yaptırdığı tespit edildi.

        4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        İHA'da yer alan habere göre ekipler 4 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Yapılan operasyonda F.K., H.H.S., H.I. ve F.P. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

        4 MAĞDUR KADIN KURTARILDI

        Operasyon sonucu 4 şüphelinin elinde olan ve zorla fuhuş yaptırılan 4 mağdur kadın kurtarılarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

        Şüpheli 4 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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