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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Anneyi kaldırımda ezen TIR sürücüsü serbest! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Anneyi kaldırımda ezen TIR sürücüsü serbest!

        Bursa'da bebeğiyle birlikte kaldırımdan kavşağa yürüyen 28 yaşındaki kadın, manevra yapan TIR dorsesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay anına ait güvenlik kameraları ortaya çıkarken, TIR sürücüsü çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, annesi gözlerinin önünde ölen 1 yaşındaki bebek ise gözyaşlarına boğulmuştu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 09:17 Güncelleme: 05.10.2024 - 09:44
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        Anneyi kaldırımda ezen TIR sürücüsü serbest!
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        Bursa'da kaza, 28 Eylül günü merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

        BEBEĞİYLE KALDIRIMDA YÜRÜYORDU

        Edinilen bilgiye göre, Muzaffer U. idaresindeki TIR, anayola çıktığı sırada çocuğunun bulunduğu bebek arasıyla birlikte kaldırımdan kavşağa yaya olarak yürüyen Yıldız Polat'ı altına aldı.

        AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

        İHA'da yer alan habere göre çevredeki ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Yıldız'a yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        HASTANEDE SON NEFESİNİ VERDİ

        Yıldız Polat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Muzaffer U. ise gözaltına alındı.

        EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

        Olay anına ait güvenlik kameraları ortaya çıktı. Anne Yıldız Polat kaza sonrası yerde kanlar içerisinde yatarken ağlayan bebeğine çevredekiler sahip çıktı. Acı haberi alarak olay yerine gelen eşi ise sinir krizi geçirdi.

        SÜRÜCÜ SERBEST KALDI

        Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan Muzaffer U. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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