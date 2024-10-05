Bursa'da kaza, 28 Eylül günü merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Muzaffer U. idaresindeki TIR, anayola çıktığı sırada çocuğunun bulunduğu bebek arasıyla birlikte kaldırımdan kavşağa yaya olarak yürüyen Yıldız Polat'ı altına aldı.

AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

İHA'da yer alan habere göre çevredeki ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Yıldız'a yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.