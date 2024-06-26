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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Bebek arabasını da çaldı! Suç dosyası kabarık - Son haberler | Son dakika haberleri

        Bebek arabasını da çaldı! Suç dosyası kabarık!

        Bursa'da, bir alışveriş merkezinde çocuklu ailelere kolaylık sağlamak için kimlik karşılığında tahsis edilen bebek arabasını çalan şüpheli kameraya anbean yansırken, polis o şüpheliyi takip sonucu yakaladı. Şüphelinin 31 ayrı suçtan dosyası olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 10:30 Güncelleme: 26.06.2024 - 10:30
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        Bebek arabasını da çaldı! Suç dosyası kabarık!
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        Bursa'nın Merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde, çocuklu aileler için kimlik karşılığında bebek arabası tahsis ediliyor.

        BEBEK ARABASINI ALIP KAÇTI

        İHA'da yer alan habere göre kadın şüpheli S.E. (36) hemen görevlilerin yanına gidip, “Kimliğim yanımda değil birazdan getirsem olur mu?” diyerek aldığı bebek arabasıyla kayıplara karıştı.

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

        Bir süre sonra bebek arabasının gelmediğini fark eden AVM görevlileri, izledikleri güvenlik kamerasında şüphelinin bebek arabasını çaldığını fark etti.

        31 SUÇ KAYDI VARMIŞ

        İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi takibe aldı. Cadde üzerinde yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, S.E.'nin 31 ayrı suçtan dosyası olduğu öğrenildi. Hırsızlık anı ise kameraya anbean yansıdı.

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