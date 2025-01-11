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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Piyasaya 100 milyon TL'lik sahte çek verdi | son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Piyasaya 100 milyon TL'lik sahte çek verdi!

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, piyasaya 100 Milyon TL'lik karşılıksız çek veren ve polis tarafından aranan 45 yaşındaki Şaduman Y., polis ekiplerince yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 14:01 Güncelleme: 11.01.2025 - 14:15
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        Piyasaya 100 milyon TL'lik sahte çek verdi!
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        Bursa'da, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında yaklaşık 100 Milyon TL'lik karşılıksız çek suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan Şaduman Y.'yi (45) operasyonla yakaladı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        İHA'daki habere göre yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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