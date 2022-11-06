Bursa'da gece kulübünde silahlı kavga; 2 yaralı

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Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)BURSA'nın Nilüfer ilçesinde gece kulübü çalışanları ile müşteriler arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında İhsaniye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Gece kulübünde müşteriler Erhan G. (30) ve Süleyman K. (28) ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Erhan G. ile Süleyman K., tabanca ile bacaklarından vuruldu. Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralıdan Erhan G.'nin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-11-06 09:40:28



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