

'GERİDE KALIP ROTAYI KAÇIRDILAR'Muammer İRTEM/ BURSA, (DHA) -Bursa'da, uçuş yapmak için Uludağ'ın zirvesine çıkan ve olumsuz hava şartları nedeniyle kalkış yapamayınca kayalık alanda mahsur kalan yamaç paraşütçüleri Erol Aslantaş ile Oğuz Sipahi'nin ekip arkadaşı Emrah Uzel, olayı anlattı. 22 kişilik ekiple uçuş yapmayı planladıkları alana traktörle gittiklerini belirten Uzel, "Hedefimiz Keles bölgesine uçuş yapmaktı. 22 kişiyle başladık ama 6 arkadaşımız yürüyüşten vazgeçti. Diğer arkadaşlarımızla biz zirveye çıktık. Zirvede hava bozuk, rüzgar sert olunca uçuş planımızı iptal ettik. Yürüyerek kırsal Büyükdeliler Mahallesi'ne inmeye başladık. O arada aşağıda irtifada 6 arkadaşımıza hava müsaade etti ve uçuş yaptı. Diğer arkadaşlar da yürüyerek inmeye başladı. Ama yürüyerek inerken 2 arkadaşımız geride kaldı. Geride kalıp rotayı kaçırdıkları ve dik bölgeye indikleri için orada sıkıştılar. Biz sürekli kendileriyle telsizle irtibat halindeydik. Yürüyemeyeceklerini, zor durumda kaldıklarını ve yorulduklarını söyledikleri için beklemelerini söyledik. Ekip olarak aşağı indik. Aramakurtarma ekiplerine bilgi geçilmişti, onları bilgilendirdik. Herhangi bir uçuş söz konusu değildi. Sadece yorgun oldukları için yürüyemediler. Dik bir bölgede kaldıkları için yürüyüşlerini durdular, destek istediler. Herhangi bir uçuşta kaza olmadı" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Mahsur kalan paraşütçülerin ekip arkadaşı Emrah Uzel ile röp.

-Mahsur kalan Oğuz Sipahi´nin iniş yolundaki yürüyüşünden görüntü

-Mahsur kalan paraşütçülerin fotoğrafı

DHA-Gündem Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-11-07 00:47:29



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