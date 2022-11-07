

MAHSUR KALAN PARAŞÜTÇÜLER KURTARILDIMuammer İRTEM/(BURSA, (DHA)Bursa'da, uçuş yapmak için Uludağ'ın zirvesine çıkan ve olumsuz hava şartları nedeniyle kalkış yapamayınca kayalık alanda mahsur kalan yamaç paraşütçüleri Erol Aslantaş (47) ile Oğuz Sipahi (56), aramakurtarma ekiplerince bulunup, kırsal Büyükdeliler Mahalle meydanına getirildi. 2 paraşütçünün de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşadıklarını anlatan Erol Aslantaş, "Yamaç paraşütü yapmadık. Aşağı inerken yanlış bir rota seçiminden dolayı mahsur kaldık. İnmemeyi tercih ettik. Çünkü bizim için güvenli değildi. Aramakurtarma ekiplerinden destek bekledik. Bize olay yerinden ayrılmamız gerektiğini söylediler. Terk etmeyip konumumuzu koruduk. Ekipler sağ olsunlar yanımıza geldi ve güvenli bir şekilde aşağıya indirdiler. Uçuş yapan arkadaşlarımız vardı. Biz yapmamayı tercih ettik. Daha güvenli bir yerden uçuş yapmak için aşağı inerken yanlış bir rota seçtik. Çok dik bir yerde kaldık. Bizim dağcılık tecrübemiz olmadığı için inişi yapmamayı tercih ettik ve yetkililerden yardım istedik. Biz uçmadık, aşağı inemedik. Sağlık durumum iyi, ekiplere teşekkür ederim" dedi.

Oğuz Sipahi de ise "Bir spor aktivitesi olarak gittik ve mahsur kaldık. İnemedik. Ekiplere teşekkür ederim. Bayağı soğuktu. Taşlardan bir ev yaptık. Sığınacak bir yer yaptık. Paraşütümüzün çantasını açıp, içine girdik. Erol hocamla yan yana bekledik" diye konuştu. Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu

-Paraşütçülerin arama kurtama ekipleri tarafından indirilmesi

Aktüel

-Mahsur kalan paraşütçülerden görüntüler

-Erol Aslantaş ile röp.

-Oğuz Sipahi ile röp.

DHA-Gündem Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-11-07 01:44:25



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