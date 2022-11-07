Bursa´da, `Kökünü Kurutma Operasyonu': 95 gözaltı (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa´da, `Kökünü Kurutma Operasyonu': 95 gözaltı (2)

DHA

Bursa´da, `Kökünü Kurutma Operasyonu': 95 gözaltı (2)


BAKAN SOYLU: ŞU AN İTİBARIYLA 95 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bursa'da bir süredir devam eden fiziki ve teknik takibin ardından yapılan `Kökünü Kurutma Operasyonu´nda, Yıldırım ilçesi Anadolu ve Meydancık mahalleleriyle Gökdere bölgesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 70 noktaya baskın yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonu Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi´nde takip etti. Operasyon devam ederken, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Yakup Canbolat, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur ile kameraların karşısına geçen Bakan Soylu, şöyle konuştu:
"Bugün pazartesi sabah itibarıyla Sayın Emniyet Genel Müdürümüz, Bursa Valimiz, İl Emniyet Müdürümüz, İl Jandarma Komutanımız, İl Sahil Güvenlik Komutanımız ve birlikte geldiğimiz Narkotik Daire Başkanımız, Bursa´da `Kökünü Kurutma Operasyonu´ kapsamında burada bulunuyoruz. 20 Eylül tarihinde Bursa´da bir operasyon daha gerçekleştirmiştik. `Kökünü Kurutma Operasyonu.´ Emniyet teşkilatı mensubu arkadaşlarımızın, polis mensubu arkadaşlarımızın gayet başarılı bir şekilde yürüttüğü 20 Eylül´deki operasyondan sonra yine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte yeni bir çalışma daha ortaya konuldu. Bursa´da bu sabah itibarıyla 1730 kahraman arkadaşımızın katıldığı, 15 narkotik köpeğinin, 1 helikopter, 2 insansız hava aracının katıldığı bir operasyon daha, bu sabah itibarıyla, saat 05.30 itibarıyla başlatıldı. 70 adrese hedeflenildi. Yaklaşık 110 uyuşturucu satıcısına yönelik bir operasyondu. Şu saat itibarıyla 95´i gözaltına alındı. Operasyonlar devam ediyor."
`BİN DEFA GELMEMİZ İCAP EDERSE, BİN DEFA GELECEĞİZ´
20 Eylül´de 132 kişinin gözaltına alındığı ilk operasyonu hatırlatan Soylu, "Buradan hem kıymetli Bursalı hemşehrilerimize hem de aziz milletimize şunu söylemek isteriz. Bu Bursa´ya son 1,5 ayda ikinci gelişimiz. Ve ikinci `Kökünü Kurutma Operasyonu.´ Bin defa gelmemiz icap ederse bin defa geleceğiz. Ve bu operasyonları gerçekleştireceğiz. Aziz milletimiz rahat olsun. Avrupa´da uyuşturucu serbest, kullanımı da serbest, şırınga da serbest. Milletimiz olarak biz buna müsaade etmeyiz, tahammül etmeyiz, müsamaha gösteremeyiz" dedi.
`HAFTADA 5 BİN KİŞİYİ GÖZALTINA ALIYORUZ´
Operasyonların aralıksız süreceğini söyleyen Bakan Soylu, şöyle konuştu:
"Hedefimiz sınırlarımızın içerisine hiçbir uyuşturucu maddenin girmemesini sağlamaktır. Bunu temin etmektir. Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz. Ortalama haftada 5 bin uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz. Ve bu konuda arkadaşlarımız, emniyet teşkilatımız, jandarma teşkilatımız büyük bir gayret gösteriyor. Daha dün Diyarbakır´da bin 900 kilonun üzerinde esrar ele geçirildi. Bu mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. İnancımız var, irademiz var, kararlılığımız var. Gençlerimizi bu illete bulaştırmak isteyenlere müsamaha göstermeyeceğiz. Gereğini yerine getiriyoruz. Yerine getirmeye de hep birlikte devam edeceğiz. Türk polisine, Türk jandarmasına, Türk güvenlik güçlerine, hükümetimize ve bizlere milletimiz itimat etsin. Ve bu meselenin kökünü kurutmaya ve bu meseleyi kökü kuruyana kadar mücadeleye devam etmeye ant içtik. Cenabı Allah yardımcımız olsun.  Allah operasyon yapan arkadaşlarımızı muhafaza etsin ve korusun." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Mehmet İNAN-Nevruz İLİMDAROĞLU
2022-11-07 08:39:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'da 95 uyuşturucu satıcısının yakalandığını açıkladı:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'da 95 uyuşturucu ...
(Görüntülü) BURSA?DA ?KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU? DÜZENLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA?DA ?KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU? ...
Bursa´da `kökünü kurutma operasyonu´ düzenlendi-Fotoğraf
YEREL HABERLER Bursa´da `kökünü kurutma operasyonu´ ...
FLASH
YEREL HABERLER FLASH
FLASH
YEREL HABERLER FLASH
CANLI YAYIN
YEREL HABERLER CANLI YAYIN
Bursa´da, `kökünü kurutma operasyonu´ düzenlendi
YEREL HABERLER Bursa´da, `kökünü kurutma operasyonu´ düzenlendi
BURSA´DA, `KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU´ DÜZENLENDİ
YEREL HABERLER BURSA´DA, `KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU´ DÜZENLENDİ
(Görüntülü) ULUDAĞ&#039;IN ETEKLERİNDE MAHSUR KALAN 2 PARAŞÜTÇÜNÜN KURTARILMASI İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI (4)
YEREL HABERLER (Görüntülü) ULUDAĞ'IN ETEKLERİNDE MAHSUR KALAN ...
Uludağ'ın eteklerinde mahsur kalan 2 paraşütçü kurtarıldı
YEREL HABERLER Uludağ'ın eteklerinde mahsur kalan 2 paraşütçü ...
ULUDAĞ'IN ETEKLERİNDE MAHSUR KALAN 2 PARAŞÜTÇÜNÜN KURTARILMASI İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI (4)
YEREL HABERLER ULUDAĞ'IN ETEKLERİNDE MAHSUR KALAN 2 PARAŞÜTÇÜNÜN ...
Uludağ'ın eteklerinde mahsur kalan 2 paraşütçünün kurtarılması için operasyon başlatıldı (4)
YEREL HABERLER Uludağ'ın eteklerinde mahsur kalan 2 paraşütçünün ...
(Görüntülü) ULUDAĞ&#039;IN ETEKLERİNDE MAHSUR KALAN 2 PARAŞÜTÇÜNÜN KURTARILMASI İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI (3)
YEREL HABERLER (Görüntülü) ULUDAĞ'IN ETEKLERİNDE MAHSUR KALAN ...
ULUDAĞ'IN ETEKLERİNDE MAHSUR KALAN 2 PARAŞÜTÇÜNÜN KURTARILMASI İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI (3)
YEREL HABERLER ULUDAĞ'IN ETEKLERİNDE MAHSUR KALAN 2 PARAŞÜTÇÜNÜN ...
Uludağ'ın eteklerinde mahsur kalan 2 paraşütçünün kurtarılması için operasyon başlatıldı (3)
YEREL HABERLER Uludağ'ın eteklerinde mahsur kalan 2 paraşütçünün ...
Uludağ'ın eteklerinde mahsur kalan 2 paraşütçünün kurtarılması için operasyon başlatıldı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Uludağ'ın eteklerinde mahsur kalan 2 paraşütçünün ...
(Görüntülü) BURSA - ULUDAĞ&#039;IN ETEKLERİNDE MAHSUR KALAN 2 PARAŞÜTÇÜNÜN KURTARILMASI İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA - ULUDAĞ'IN ETEKLERİNDE ...
Doğa fotoğrafçıları, Sadağı Kanyonu'nda buluştu
YEREL HABERLER Doğa fotoğrafçıları, Sadağı Kanyonu'nda buluştu
Uludağ'ın eteklerinde mahsur kalan 2 paraşütçünün kurtarılması için operasyon başlatıldı
YEREL HABERLER Uludağ'ın eteklerinde mahsur kalan 2 paraşütçünün ...
Uludağ'ın eteklerinde mahsur kalan iki paraşütçüyü kurtarmak için operasyon başlatıldı
YEREL HABERLER Uludağ'ın eteklerinde mahsur kalan iki paraşütçüyü ...
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
(Görüntülü)BURSA&#039;DA KULEDEKİ TARİHİ SAAT 30 YIL SONRA YENİDEN ÇALIŞTIRILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)BURSA'DA KULEDEKİ TARİHİ SAAT 30 YIL ...
Mustafakemalpaşa Belediyesi KPSS'ye giren adayların heyecanlarına ortak oldu
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa Belediyesi KPSS'ye giren adayların ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.