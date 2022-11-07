Tankeri emniyet şeridine çeken şoföre kamyon çarptı: 1 ölü, 1 yaralı



Hasan BOZBEY/ BURSA, (DHA)BURSA´nın Orhangazi ilçesinde, arızalanınca emniyet şeridine çektiği tankerden inen Metin Güneş´e (57), seyir halindeki kamyon çarptı. Güneş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kamyon şoförü İhsan Canbaz (46) ise yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında, GebzeOrhangaziİzmir Otobanı Orhangazi ilçesi Gedelek Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Bursa´dan İstanbul yönüne giden Metin Güneş'in kullandığı 34 ZBV 83 plakalı tanker arızalandı. Güneş, tankeri emniyet şeridine park ederek araçtan indi. Bu sırada aynı yönde olan İhsan Canbaz (46) yönetimindeki 16 AB 306 plakalı ve yedek parça yüklü kamyon, önce park halindeki tankere ardından da tankerin yanında duran Güneş´e çarptı. Kamyonun kasasından savrulan otomobil yedek parçalarının da çarptığı Güneş ağır, kamyon şoförü Canbaz ise hafif yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan tanker şoförü Güneş, ambulansla kaldırılarak tedaviye alındığı Orhangazi Devlet Hastanesi´nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tanker ve kamyon, vinçle otobandan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2022-11-07 11:09:20



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