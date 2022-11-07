Bursa´da `Kökünü Kurutma Operasyonu': 95 gözaltı (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa´da `Kökünü Kurutma Operasyonu': 95 gözaltı (3)

DHA

Bursa´da `Kökünü Kurutma Operasyonu': 95 gözaltı (3)


BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Bursa´da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yönetimindeki ve 1730 polisin katılımıyla düzenlenen `Kökünü Kurutma Operasyonu´ ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı´ndan açıklama yapıldı. 110 uyuşturucu satıcısından 95´inin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 
"Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma ile `Uyuşturucu Madde Ticareti´ suçundan 110 şüpheli tespit edilmiş olup, şüphelilerin eylemleri ile ilgili olarak 07.11.2022 tarihinde, 110 şüpheli hakkında 70 farklı adreste eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemi yapılmış, gerçekleştirilen operasyonda; toplam 95 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adreslerde yapılan aramalarda 215 gram esrar, 150 gram sentetik kannabinoid bonzai, 325 gram metamfetamin, 226 adet sentetik, 6 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ele geçirilmiş olup, şüphelilerin adli işlemleri halen devam etmektedir. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur." (DHA)Esra TÜRKERMehmet İNANNevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Mehmet İNAN-Nevruz İLİMDAROĞLU
2022-11-07 11:10:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)BURSA KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU
YEREL HABERLER (Görüntülü)BURSA KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU
Bursa´da, `Kökünü Kurutma Operasyonu': 95 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Bursa´da, `Kökünü Kurutma Operasyonu': 95 gözaltı (2)
İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'da 95 uyuşturucu satıcısının yakalandığını açıkladı:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'da 95 uyuşturucu ...
(Görüntülü) BURSA?DA ?KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU? DÜZENLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA?DA ?KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU? ...
Bursa´da `kökünü kurutma operasyonu´ düzenlendi-Fotoğraf
YEREL HABERLER Bursa´da `kökünü kurutma operasyonu´ ...
FLASH
YEREL HABERLER FLASH
FLASH
YEREL HABERLER FLASH
CANLI YAYIN
YEREL HABERLER CANLI YAYIN
Bursa´da, `kökünü kurutma operasyonu´ düzenlendi
YEREL HABERLER Bursa´da, `kökünü kurutma operasyonu´ düzenlendi
BURSA´DA, `KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU´ DÜZENLENDİ
YEREL HABERLER BURSA´DA, `KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU´ DÜZENLENDİ
(Görüntülü) ULUDAĞ&#039;IN ETEKLERİNDE MAHSUR KALAN 2 PARAŞÜTÇÜNÜN KURTARILMASI İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI (4)
YEREL HABERLER (Görüntülü) ULUDAĞ'IN ETEKLERİNDE MAHSUR KALAN ...
Uludağ'ın eteklerinde mahsur kalan 2 paraşütçü kurtarıldı
YEREL HABERLER Uludağ'ın eteklerinde mahsur kalan 2 paraşütçü ...
ULUDAĞ'IN ETEKLERİNDE MAHSUR KALAN 2 PARAŞÜTÇÜNÜN KURTARILMASI İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI (4)
YEREL HABERLER ULUDAĞ'IN ETEKLERİNDE MAHSUR KALAN 2 PARAŞÜTÇÜNÜN ...
Uludağ'ın eteklerinde mahsur kalan 2 paraşütçünün kurtarılması için operasyon başlatıldı (4)
YEREL HABERLER Uludağ'ın eteklerinde mahsur kalan 2 paraşütçünün ...
(Görüntülü) ULUDAĞ&#039;IN ETEKLERİNDE MAHSUR KALAN 2 PARAŞÜTÇÜNÜN KURTARILMASI İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI (3)
YEREL HABERLER (Görüntülü) ULUDAĞ'IN ETEKLERİNDE MAHSUR KALAN ...
ULUDAĞ'IN ETEKLERİNDE MAHSUR KALAN 2 PARAŞÜTÇÜNÜN KURTARILMASI İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI (3)
YEREL HABERLER ULUDAĞ'IN ETEKLERİNDE MAHSUR KALAN 2 PARAŞÜTÇÜNÜN ...
Uludağ'ın eteklerinde mahsur kalan 2 paraşütçünün kurtarılması için operasyon başlatıldı (3)
YEREL HABERLER Uludağ'ın eteklerinde mahsur kalan 2 paraşütçünün ...
Uludağ'ın eteklerinde mahsur kalan 2 paraşütçünün kurtarılması için operasyon başlatıldı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Uludağ'ın eteklerinde mahsur kalan 2 paraşütçünün ...
(Görüntülü) BURSA - ULUDAĞ&#039;IN ETEKLERİNDE MAHSUR KALAN 2 PARAŞÜTÇÜNÜN KURTARILMASI İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA - ULUDAĞ'IN ETEKLERİNDE ...
Doğa fotoğrafçıları, Sadağı Kanyonu'nda buluştu
YEREL HABERLER Doğa fotoğrafçıları, Sadağı Kanyonu'nda buluştu
Uludağ'ın eteklerinde mahsur kalan 2 paraşütçünün kurtarılması için operasyon başlatıldı
YEREL HABERLER Uludağ'ın eteklerinde mahsur kalan 2 paraşütçünün ...
Uludağ'ın eteklerinde mahsur kalan iki paraşütçüyü kurtarmak için operasyon başlatıldı
YEREL HABERLER Uludağ'ın eteklerinde mahsur kalan iki paraşütçüyü ...
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.