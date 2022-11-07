Bursa´da `Kökünü Kurutma Operasyonu': 95 gözaltı (3)



BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bursa´da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yönetimindeki ve 1730 polisin katılımıyla düzenlenen `Kökünü Kurutma Operasyonu´ ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı´ndan açıklama yapıldı. 110 uyuşturucu satıcısından 95´inin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma ile `Uyuşturucu Madde Ticareti´ suçundan 110 şüpheli tespit edilmiş olup, şüphelilerin eylemleri ile ilgili olarak 07.11.2022 tarihinde, 110 şüpheli hakkında 70 farklı adreste eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemi yapılmış, gerçekleştirilen operasyonda; toplam 95 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adreslerde yapılan aramalarda 215 gram esrar, 150 gram sentetik kannabinoid bonzai, 325 gram metamfetamin, 226 adet sentetik, 6 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ele geçirilmiş olup, şüphelilerin adli işlemleri halen devam etmektedir. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur." (DHA)Esra TÜRKERMehmet İNANNevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Mehmet İNAN-Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-11-07 11:10:52



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