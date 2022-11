Otel çalışanı, restoranda unutulan içinde 181 bin lira olan çantayı sahibine ulaştırdı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da bir otelde çalışan Harun Onur (37), sorumlu olduğu restoran bölümünde yerde bulduğu, içinde 8 bin 700 euro ile 22 bin lira olan çantayı polis aracılığıyla sahibi Kadir Yılmaz'a (43) ulaştırdı. Yaşadığı Avusturya'dan ticaret için kente gelen Yılmaz, "Kendi memleketimizde dürüst insanların olması bizi bilakis memnun etti" dedi. Yıllardır aynı otelde çalıştığını söyleyen Harun Onur ise başka türlü davranmasının mümkün olmadığını belirterek, "Allah da öbür türlü davranmayı nasip etmesin" diye konuştu.

Avusturya'da yaşayan ve ticaret için Bursa'ya gelen Kadir Yılmaz, 3 gün önce Osmangazi ilçesi Kırcaali Mahallesi'ndeki bir otele yerleşip, bir gece konakladı. Bir gün sonra saat 09.00 sıralarında restoran bölümünde yemek yiyen Yılmaz, daha sonra otelden ayrıldı. Kadir Yılmaz'ın kalktığı masayı temizlemeye giden restoran sorumlusu Harun Onur, koltuğun yanında el çantası gördü. Müşterinin arkasından koşan Onur, yetişemedi. Kadir Yılmaz'la iletişim kurabilmek için çantayı açan Harun Onur, içinde bir miktar döviz ve Türk Lirası olduğunu gördü.

ÇANTADAN 8 BİN 700 EURO VE 22 BİN LİRA ÇIKTI

Otel yönetimine haber veren Onur, durumu polis ekiplerine bildirdi. Otele gelen ve çantayı inceleyen polis ekipleri, içinde 8 bin 700 euro ile 22 bin 65 lira tespit etti. İçindeki cüzdanda bulunan kartvizitlerden Kadir Yılmaz'a ulaşan ekipler, çantayı ve paraları ona teslim etti.

Otel çalışanı Harun Onur'un davranışı sonrası duygulandığını söyleyen Kadir Yılmaz, "Bu konuda çok onore olduk. Kendi memleketimizde dürüst insanların olması bizi bilakis memnun etti. Ben yıllardır Avrupa'da ticaretle uğraşıyorum. Bizim en büyük sıkıntımız güvence. Sipariş verirken çok dikkatli oluyorduk. Bu olay da bizim güvenimizi tazeliyor" dedi. Yılmaz, "Bulunmasaydı yapacak bir şey kalmıyordu. Nasipten öte köy yok. Ben arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum, sağ olsun" diye konuştu.

'UNUTULAN HER ŞEYİ ULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Restoranda çalışırken Kadir Yılmaz'ın masadan kalkarak gittiğini söyleyen otel çalışanı Harun Onur, "Masayı toparladıktan sonra sandalyenin altında çantayı buldum. Resepsiyona indim, Kadir Bey'e ulaşmaya çalıştık ama yetişemedik. Bunun üzerine polise haber verdik. Memur arkadaşlar geldi ve çantayı teslim ettik. İçinde yüklü miktarda para vardı ama bizim için hiçbir önemi yok. Biz misafirlerimizden kalan her şeyi iletmek için ulaştırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'YAPMAM GEREKENİ YAPTIM´

Yıllardır otelde çalıştığını ve bazı müşterilerinin eşyalarını unuttuğunu belirten Onur, "Yapmam gerekeni yaptım. Olması gereken bu. Zaten başka türlü davranmamız beklenemez. Ben yıllardır bu oteldeyim. Her zaman bu şekilde davranıyoruz. Aksi bir şekilde bu zamana kadar hiç olmadı. Allah da öyle bir şeyi nasip etmesin" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-11-07 11:28:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.