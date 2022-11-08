Evrim, sokakta tartıştığı kişilerce bacağından vuruldu



Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)BURSA'da sokakta tartıştığı kişiler tarafından bacağından vurulan Evrim E. (30), hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi Selvilibahçe Sokak'ta meydana geldi. Evrim E. ile sokakta karşılaştığı 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında şüphelilerden biri, Evrim E.'nin bacağına tabancayla 2 el ateş etti. Evrim E. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evrim E., ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Evrim E.´nin polise verdiği ilk ifadesinde kendisini vuran kişileri tanımadığını söylediği belirtildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-11-08 09:34:22



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