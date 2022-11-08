Arama-kurtarma ekiplerini ayağa kaldıran izinsiz uçuşa 581 lira ceza



Esra TÜRKERMuammer İRTEM/ BURSA, (DHA)BURSA'da, uçuş yapmak için izin almadan Uludağ'ın zirvesine çıkan ve olumsuz hava şartları nedeniyle kalkış yapamayarak dönüş yolunda mahsur kalan yamaç paraşütçüleri Erol Aslantaş (47) ile Oğuz Sipahi (56), arama-kurtarma ekiplerinin 8 saatlik zorlu mesaisinin ardından yerleşim yerine indirildi. Kolluk kuvvetleri ile kurtarma ekiplerini saatlerce teyakkuz durumuna geçiren ikiliye 'Kabahatler Kanunu´na muhalefet' suçundan 581'er lira ceza uygulandı.

Uludağ'ın zirvesine, pazar günü öğle saatlerinde, izin almadan yamaç paraşütü yapmak için çıkan 22 kişilik grup, olumsuz hava şartları nedeniyle uçuştan vazgeçti. 20 kişi, zirveden yürüyerek dönüş yoluna geçerken, Erol Aslantaş ile Oğuz Sipahi ise yamaç paraşütü yapmayı denedi. Hava şartları nedeniyle kalkış yapamayan yamaç paraşütçüleri, dönüş yoluna geçtiklerinde kayalık alanda mahsur kaldı. Aslantaş, İl Jandarma Komutanlığı ihbar hattını arayarak mahsur kaldıklarını bildirdi. Uludağ Milli Parkı´nın güney yamacında Osmangazi ilçesi Büyükdeliler Mahallesi mevkisindeki kayalık alanda, saat 16.41´de, 2 kişinin yamaç paraşütü yaparken hava akımını yitirmesi sonucu kayalığa düşerek mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçildi.

30 KİŞİLİK ARAMA-KURTARMA EKİBİ TEYAKKUZA GEÇTİ

Bursa Valisi Yakup Canbolat ile Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur'un da bilgilendirilmesi sonucu bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri sevk edildi. 30 kişilik ekip, bölgede mahsur kalan paraşütçülere ulaşmak için 6 köylüyle birlikte kırsal Büyükdeliler Mahallesi meydanında toplanıp, araziye yürümeye başladı. Ekipler, saat 21.15´te mahsur kalan 2 kişiye ulaştı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen Erol Aslantaş ile Oğuz Sipahi, 3,5 saat boyunca sarp ve kayalık arazide süren 8 kilometrelik yürüyüşün ardından köy kahvesine ulaştırıldı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Yasak olmasına rağmen izin almadan Uludağ Milli Parkı bölgesine yamaç paraşütü yapmak için giren ve kolluk kuvvetleri ile arama-kurtarma ekiplerini saatlerce teyakkuz durumuna geçiren Erol Aslantaş ile Oğuz Sipahi'ye 'Kabahatler Kanunu´na muhalefet' suçundan 581´er lira ceza uygulandı. Öte yandan Erol Aslantaş, arama-kurtarma ekipleri kendisine ve arkadaşına ulaşmaya çalışırken sosyal medya hesaplarından "Ben iyiyim, lütfen telefonu aramayın" paylaşımını yaptı. Aslantaş'ın bu paylaşımına sosyal medya kullanıcısının "Mahsur kaldınız ve Instagram'da gönderileri mi inceliyorsunuz?" yazması, dikkat çekti.

VALİLİK YASAK OLDUĞUNU DUYURMUŞTU

Bursa Valiliği'nce `Uludağ´da 2022-2023 Döneminde Uyulması Gereken Kurallar´ kapsamında Uludağ Milli Parkı'nda 12 ay boyunca spor kulübü ve derneklerin; yürüyüş, dağcılık ve kamp faaliyetleri için gerekli müracaatları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne yaptıktan sonra gerçekleştireceği belirtilmiş, 12 kişiden fazla grupların ise alan kılavuzu alması yaz- kış aylarında zorunlu hale getirilmişti. İzinsiz yapılan etkinliklerin tespitinde ise yaptırım cezası uygulanacağı kaydedilmişti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez

2022-11-08 10:37:43



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