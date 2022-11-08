

Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda durdurulan TIR'da 15 milyon boş makaron ele geçirilirken, gözaltına alınan şoför Z.P. (40) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak makaron getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, önceki gün Kestel girişinde yabancı plakalı TIR'ı durdurdu. Yapılan aramalarda, TIR'ın dorsesinde 15 milyon boş makaron ele geçirildi. 'Kaçakçılık' suçundan kaydı olduğu öğrenilen şoför Z.P., gözaltına alınırken, Türkiye'de sicile kayıtlı olmayan TIR ve dorsesine ise el koyuldu. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Z.P., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-11-08 10:41:32



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