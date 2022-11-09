Bursa'da 3 katlı binanın 1'inci katında yangın; 8'i çocuk 9 ölü (1)

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BURSA, (DHA)BURSA'nın Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde, 3 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangında yabancı uyruklu 8'i çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Yıldırım BURSA, (DHA)

2022-11-09 01:52:22



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