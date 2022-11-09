Bursa'da Suriye uyruklu ailenin evinde yangın: 8'i çocuk 9 ölü (2)- Yeniden



Muammer İRTEMSemih ŞAHİNNevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)BURSA'da 4 katlı binanın 2'nci katında sobadan çıkan yangında Suriye uyruklu anne Amina (31) ile yaşları 1- 11 arasında değişen 6 çocuğu ve 2 yeğeni yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 4 kişi de dumandan etkilendi.

Yangın, gece yarısı merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Bıçakçı Bayır Sokak´ta bulunan 4 katlı binanın 2´nci katındaki evde çıktı. Evden yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınırken, 3´üncü kattaki dairede mahsur kalan 3 kişilik aile, merdivenli araçla kurtarıldı.

YANGINA UYKUDA YAKALANDILAR

Yangının söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri 8´i çocuk 9 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Yangında Suriye uyruklu anne Amina Eltaha Elmuse ile çocukları Yasir (1), Muhammed (3), Ahmed (4), Gerem (6), Merem (9), Ali Aljasem (10) ve yeğenleri Ahmed (10) ile Ali El Cesim (11) kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. 8´i çocuk 9 kişinin, yapılan ilk incelemede sobadan çıkan yangın sırasında dumandan zehirlendiği ve yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Bursa´da ikameti olan ailenin, geçici koruma kapsamında olduğu öğrenildi.

Yangın sırasında dışarıda olan baba Husseın Aljasem ise yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenerek, zehirlendi. Baba Aljasem Kestel Devlet Hastanesi´ne kaldırılırken, 3´üncü kattaki dairede mahsur kalarak dumandan etkilenen Suriye uyruklu anne Ahd Alajaj, baba Abdulfettah Abdullah Ibrahım ile çocukları Muhammed Halef ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alındı.

VALİ CANBOLAT: İÇERİDEKİ TABLO ÇOK ÜZÜCÜ

Yangın haberiyle birlikte Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine gitti. Vali Yakup Canbolat, "Bugün acı bir olay yaşıyoruz. Arkadaki 4 katlı binanın, dükkanların üstündeki ilk katında, saat 23.52 gibi itfaiyeye gelen ihbar sonucu yangın olduğu anlaşılıyor. İtfaiye ekiplerimiz hemen bölgeye intikal ediyor ve yangını söndürmeye çalışıyor. Ama maalesef ki yangın söndürüldükten sonra içerideki tablo çok üzücü. Bizleri hakikaten üzdü. İçeride 9 ceset var. Bunların 8'i çocuk, 1'i anne. 8 çocuk da burada, içerideki aileye ait çocuklar. 2 tanesinin de yeğenleri olduğunu tespit ettik. Baba dışarıda. O da gelip yangına dışarıdan müdahale ederken dumandan etkileniyor. Daha sonra 112 ekiplerimiz onu hastaneye kaldırmış, Kestel Devlet Hastanesi´ne. Ayrıca yine en üst katta oturan annebaba ve çocuk olduğu, yine Suriye kökenli vatandaşımız da dumandan etkilenmiş. Onlar da sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi´ne kaldırıldı. Genel sağlık durumları şu an iyi gözüküyor" dedi.

İlk tespitlere göre yangının sobadan kaynaklı olduğunu belirten Vali Canbolat, "İtfaiyemizin ön tespitleri sobadan kaynaklı olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Yaralı yok, sadece dumandan etkilenenler var, genel sağlık durumları iyi. Savcılarımız bölgeye geliyor. Cesetlerle ilgili adli işlemler yapılmış olacak. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Allah beterinden korusun" diye konuştu.

BAŞKAN AKTAŞ: UYKU SAATİ OLDUĞU İÇİN HAREKET DAHİ EDEMEMİŞLER

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise şunları kaydetti:

"Başımız sağ olsun. Gece yarısı çıkan bir yangın. İlk kat iş yeri. 4 katlı bir bina. Yangın 2´nci katta olmuş. Vefatlar 2´nci katta. 9 kişinin bulunduğu bir aile. Baba o esnada dışarıda. Bir anne ve 8 çocuk. Ama çocuklardan 6 tanesi bu anneye ait. Diğer 2´si ise yeğen. Çocukların doğum tarihleri 2011 ile 2021. Yani 1 yaş ile 11 yaş arası. İtfaiyeci arkadaşlarımız geldiklerinde 2´nci kat tamamen ateş almış. 3´üncü katta mahsur kalan 3 kişiyi arkadaşlar merdivenli araçla kurtarmışlar. Ama maalesef, çok küçük sabiler. 1 yaş ile 11 yaş arasında 8 tane çocuk ve bir de 1991 doğumlu Amina isimli anne vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Çok büyük bir acı. Tarifi gerçekten mümkün değil. Şu an Sayın Valimiz, emniyet müdürümüz, bütün yetkili arkadaşlarımız burada. Yangınla alakalı şu anda devam eden bir şey söz konusu değil. Büyük insan olsaydı belki kokuyu alırdı, kaçardı. Ama 1 yaş ile 11 yaş arası çocuklar, muhtemelen de uyku saati olduğu için hareket dahi edememişler."

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı´ndan yapılan açıklamada ise 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 3 savcının nezaretinde olay yeri ve bilirkişi incelemesi ile delil toplama işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Yangında yaşamını yitiren 8´i çocuk 9 kişinin cansız bedeni, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yangınla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEMSemih ŞAHİNNevruz İLİMDAROĞLU

2022-11-09 04:31:43



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