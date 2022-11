Bursa'da Suriye uyruklu ailenin evinde yangın: 8'i çocuk, 9 ölü (4)

Ağrı'daki feci kazanın can pazarı görüntüsü!



Bursa'da, 8´i çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği yangın çıkan evin karşısındaki iş yerinde çalışan Mehmet Kerem, "Rahmetli olan ailenin komşusu oluyoruz. Buraya geldiğimde itfaiye gelmişti. Herkes toplanmıştı. İş işten geçmişti. Yangın söndürülmüş, içerdekiler rahmetli olmuştu. Suriyeli aile, Türkiye´ye bize misafir olarak gelen insanlar. Böyle bir acıyla karşılaştık. Aile geçimini kağıt toplayarak sağlıyordu. Ne yaktıklarını tam olarak bilemiyoruz. Her gün çocuklarla beraberdik. Her gün gördüğüm çocuklardı. Sevimli çocuklardı. Bizim çocuklarımız neyse onları da öyle görüyorduk. Biz ayırt etmeyiz ki. Nihayetinde çocuk. Babaları ekmek parasını karton toplayarak kazanıyordu. Gariban insanlardı. Ölenler bu eve taşınalı 3 ay oldu. Kardeşinin çocukları buraya dün gelmişlerdi. Burada oynuyorlardı. 3'üncü kattaki 3 kişi de dumandan etkilendi, şu an hastanede. Çocuklar bizleri gördükleri zaman koşup yanımıza gelirdi. Öyle sevimli çocuklardı hepsi de" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEMSemih ŞAHİNNevruz İLİMDAROĞLU

