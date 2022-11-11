Şarampole devrilen hafif ticari aracın alev topuna döndüğü anlar kamerada



Yavuz YILMAZ/ KESTEL (Bursa), (DHA)BURSA'nın Kestel ilçesinde, sürüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç şarampole devrilip alev aldı. Alev topuna dönen araçta mahsur kalan sürücü çevredekiler tarafından kurtarılırken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında BursaAnkara karayolu üzeri Ümitalan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa´dan İnegöl'e seyir halinde olan Mehmet Yaşar (40) yönetimindeki 16 Y 9426 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine şarampole devrildi. Hafif ticari araç motor kısmından alev alarak yanmaya başlarken, araçta mahsur kalan sürücü Yaşar, yoldan geçenler tarafından kurtarıldı. Aracın tamamını alevler sararken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yanan araç demir yığınına dönerken, Mehmet Yaşar ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Öte yandan hafif ticari aracın alev alev yandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaza ve yangın nedeniyle yol güvenliği alan jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa Yavuz YILMAZ

2022-11-11 01:02:41



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