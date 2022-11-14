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Bursa ' nın merkez Yıldırım ilçesi Teleferik mahallesinde bir evde sahte alkol içtikten sonra zehirlenen 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi

DHA-Flaş Haber Türkiye-Bursa

2022-11-14 09:23:54



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