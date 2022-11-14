Bursa'da sahte içki zehirlenmesi: 1 kişi öldü, 5 kişi tedaviye alındı (3)



`İÇKİYİ ARKADAŞIMIN AĞABEYİNDEN ALDIM´

Bursa'da sahte içkiden zehirlenen 6 kişiden Murat K., hastanedeki ilk ifadesinde, "Sahte içkiyi bir arkadaşımın ağabeyi olan Cihat´tan aldım. İlk olarak tek başıma içmeye başladım. Daha sonra Suriyeli Ahmet diye bir arkadaşım geldi. O da benimle içti. Onun nerede oturduğunu bilmiyorum. Ben rahatsızlanınca bir süre bekledim. Cihat'ın zehirlendiğini ve hastaneye kaldırıldığını öğrenince, ben de zehirlendiğimi anladım" dediği öğrenildi.

Polis ekipleri, alınan ifadelerin ardından sahte içkiden içtiği düşünülen diğer kişileri bulmak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Nevruz İLİMDAROĞLU-Mehmet İNAN

2022-11-14 12:18:42



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