Tarihi caminin kubbesinde hırsızlığa suçüstü

Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)BURSA'nın Osmangazi ilçesinde tarihi caminin kubbesindeki bakır levhaları söküp, çalmaya kalkışan 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.
Olay, saat 02.30 sıralarında Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 617 yıllık İzzet Bey Pınarbaşı Camisi'nde meydana geldi. İki kişinin kubbedeki bakır levhalarını söktüğünü fark edenler, durumu polise bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, cami çatısındaki Sinan Ö. (25) ile Alpay A.'yı (26) suçüstü yakaladı. İnceleme yapan ekipler, kubbe kaplamalarının söküldüğünü tespit etti. 'Hırsızlık' suçundan sabıka kaydı bulunan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri için emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Nevruz İLİMDAROĞLU
2022-11-15 10:06:09
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