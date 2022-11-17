Bursa'da asayiş ve narkotik operasyonu: 4 gözaltı

Kazım BULUT/ BURSA, (DHA)BURSA'nın Gemlik ilçesinde, polisin düzenlediği asayiş ve narkotik operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı; aramalarda ruhsatsız 4 tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ile uyuşturucu ele geçirildi.
Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu kullanıp satan ve bazı kişileri tehdit edenlere karşı takip başlattı. Şüphelilerin kullandıkları 7 adrese bu sabah asayiş ve narkotik ekipleri eş zamanlı operasyon düzenlendi. A.D., E.Ü., E.K. ve H.V.´yi gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramalarda ise ruhsatsız 4 tüfek, 2 tabanca, bu silahlara ait 67 fişek, esrar, metamfetamin ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirdi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT
2022-11-17 13:07:35
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