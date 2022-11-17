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Bursa'da arazide çıkan yangın, çalılıklara sıçradı

DHA

Bursa'da arazide çıkan yangın, çalılıklara sıçradı


Mehmet İNANAbdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA'nın Nilüfer ilçesinde arazide çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyüyüp, anızlı tarlalarla çalılıklara sıçradı. Yangına, çok sayıda ekibin müdahalesi sürüyor. 
Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde öğle saatlerinde boş arazide yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede anızlı tarlalar ile çalılıklara sıçradı. Kullanılmayan barakaların da bulunduğu alandaki yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Dumanların çevre semtlerden görüldüğü yangın için bölgeye itfaiye araçları ile Orman Bölge Müdürlüğü´nden araçlar takviye olarak gönderildi. Yaklaşık 10 itfaiye aracı ve su tankerleriyle müdahale edilen alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmediği öğrenildi. 
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Nilüfer MehmeT İNAN
2022-11-17 15:23:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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