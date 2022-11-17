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Bursa'da sahte içkinden zehirlenip hastaneye kaldırılan ve durumu ağırlaşan 1 kişi daha hayatını kaybetti. Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken 6 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma devam ediyor.DHA-Gündem Türkiye-Bursa

2022-11-17 15:29:49



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