Evde çıkan yangında 3 kardeş yaralandı

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Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)BURSA'nın Karacabey ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 3 çocuk yaralandı.

Hamidiye Mahallesi'nde Beyirken ailesinin oturduğu evde, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden Melahat Beyirken, yardım istedi. İtfaiyeye haber veren komşular, Melahat Beyirken´in çocukları Mücahit (1), Kerem Onur (3) ve Süreyya Beyirken'i (5) evden çıkardı. Vücutlarında yanıklar oluşan 3 kardeş, ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşlerin durumunun iyi olduğu belirtildi. İtfaiye ekipleri de yangını kısa sürede söndürdü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yasin KESKİN

2022-11-18 15:10:41



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