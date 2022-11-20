Bursa´da geri dönüşüm deposu yangını (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyan şifa: Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser kalmıyor!

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KONTROL ALTINDA

Bursa´nın Yıldırım ilçesindeki geri dönüşüm deposunda yangın çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2022-11-20 15:47:32



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