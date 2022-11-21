Serebral palsili Alperen Fatih'i duygulandıran goller



Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da serebral palsi hastası olarak dünyaya gelen Alperen Fatih Altuntaş (21), hayalini, kardeşi Eray´ın (9) antrenmanında penaltı atışı yaparak gerçekleştirdi. Ailesinin yardımı ve yürüteçle sahaya çıkan Alperen Fatih, kaleye gönderdiği toplarla büyük mutluluk yaşadı. Çocukluğundan beri futbolcu olma hayali kuran Alperen Fatih, "Kardeşimi izlemeye geldiğimde, tempo tutarak beni sahaya çağırdılar, sonra da penaltı attırdılar. Çok sevindim, 3 gol attım" dedi.

Bursa'da yaşayan Ayşe-Ömer Altuntaş çiftinin oğlu Alperen Fatih, 2001 yılında serebral palsi hastası olarak dünyaya geldi. Ayakta durmakta, yürümekte ve konuşmakta zorluk çeken Alperen Fatih'in en büyük hayali, futbolcu olmaktı. Rahatsızlığı nedeniyle top oynayamayan Alperen Fatih, bu özlemini Dikkaldırım Futbol Okulu'na giden kardeşi Eray'ı izleyerek gidermeye çalışıyor. Kardeşinin idmanlarını izleyen Alperen Fatih, aynı zamanda takımın da en büyük destekçisi oldu. Takıma verdiği desteği gören oyuncular ve antrenör, Alperen Fatih'e penaltı attırmak isteyince duygusal anlar yaşandı.

BABASININ YARDIMIYLA SAHAYA GELDİ, 3 GOL ATTI

Antrenör Mustafa Başhan´ın teklifiyle büyük mutluluk yaşayan Alperen Fatih, babasının yardımıyla sahaya gelerek penaltı attı. Art arda 3 topu da kaleye gönderen Alperen Fatih'e takım oyuncuları da tezahüratlarla destek verdi. O anları antrenör Başhan cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Sosyal medya hesabından Alperen Fatih´in o anlarını paylaşan Bursaspor Dikkaldırım Futbol Okulu Koordinatörü Mustafa Başhan'ın videosu kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

`İNSANIN İSTEYİNCE NELER YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ´

Olayın anlık geliştiğini söyleyen Mustafa Başhan, "Alperen Fatih bizim sporcumuzun ağabeyi. Sürekli kardeşinin antrenmanını izlemeye geliyor. Kendisini kenarda çok istekli gördüm. Babasına 'Penaltı atmak ister mi?' diye sordum. Sahaya girerek penaltı attı. Çok istekliydi. Kardeşinin arkadaşları onu destekledi. Çok mutlu oldu. Biz de o anı videoya çekmiştik. Sosyal medya hesabımıza yükledik. Orada bayağı beğeni aldı. Kendisinin durumu hiçbir şeye engel değil. İnsan isteyince neler yapabileceğini gösteriyor. Biz de ona her konuda destek olmaya çalışıyoruz. Buradaki sporcuların hepsinin zeki, çevik ve ahlaklı bireyler olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Kardeşini her zaman desteklemek için antrenmanlara geldiğini belirten Alperen Fatih Altuntaş da "Kardeşimi izlemeye geldiğimde bana da penaltı çektirdiler. Çok mutlu oldum. Hoşuma gitti. 3 gol attım" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-11-21 10:16:48



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