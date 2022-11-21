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Gece vardiyasından çıktıktan sonra evinin önünde komşusu tarafından öldürüldü

DHA

Gece vardiyasından çıktıktan sonra evinin önünde komşusu tarafından öldürüldü


Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA´nın Gemlik ilçesinde gece vardiyasından çıktıktan sonra evinin önünde komşusu H.Ü.´nün (33) silahlı saldırısına uğrayan Emrah Atmaca (37) hayatını kaybetti.
Olay, saat 07.00 sıralarında Gemlik ilçesi Balıkpazarı Mahallesi´nde meydana geldi. Çalıştığı lojistik firmasındaki gece vardiyasından çıkan 2 çocuk babası Emrah Atmaca, evinin önüne geldiğinde komşusu H.Ü. tabancayla ateş açtı. Göğsüne 4 kurşun isabet eden Atmaca kanlar içerinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Emrah Atmaca, kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi´nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayın ardından gözaltına alınan H.Ü. ile Emrah Atmaca´nın 3 ay önce tartıştığı ve aralarında husumet olduğu belirtildi. H.Ü.´nün emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT
2022-11-21 11:07:20

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