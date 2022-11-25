Bursa'da, orman ürünleri fabrikasının talaş silosunda yangın

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, orman ürünleri fabrikasının talaş silosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Mahallesi Yıldırım Caddesi´nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasının talaş silosunda, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören fabrika çalışanlarının ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, 1 saatte kontrol altına alınarak söndürülürken, çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-11-25 13:35:19



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