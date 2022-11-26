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Bursa'da kontrolden çıkan TIR devrildi, tonlarca mandalina yola saçıldı: 1 yaralı

DHA

Bursa'da kontrolden çıkan TIR devrildi, tonlarca mandalina yola saçıldı: 1 yaralı


Hasan BOZBEY-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)BURSA´da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak savrulan mandalina yüklü TIR devrildi. Kazada sürücü Eray Ş. yaralanırken, tonlarca mandalina yola saçıldı.Kaza, saat 01.00 sıralarında İstanbul-Bursa-İzmir otobanı kuzey gişelerinde meydana geldi. İzmir istikametinden Adapazarı´na seyreden Eray Ş. idaresindeki 34 FOR 677 plakalı TIR, gişelerden geçtiği sırada kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan TIR yola devrildi. Kazada sürücü Eray Ş. yaralanırken tonlarca mandalina yola saçıldı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralının yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Eray Ş., Bursa Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ve mandalinaların yoldan temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY-İsmail Hakkı SEYMEN
2022-11-26 06:52:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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