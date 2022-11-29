5 ayda baktığı 4 kedi öldürüldü, yavru kedisi patileri kesilmiş bulundu (2)



BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Bursa´nın İnegöl ilçesindeki bir sitenin bahçesinde, Filiz Akın Karabulut´un, evinde baktığı 7 aylık yavru kedinin patileri kesilmiş ve karnı parçalanmış halde ölü bulunmasıyla ilgili İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı´nca soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bir kısım sosyal medya ve basın kuruluşlarında yer alan `İnegöl'de yavru kedisini, patileri kesilmiş halde buldu´ haberine konu olayla ilgili olarak basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 28/11/2022 tarihinde, F.A.K isimli kişinin ikametinden çıktığında, bakmış olduğu kedilerden bir tanesinin patilerinin kesilip, iç organlarının dışarı çıkarılmış olarak gördüğünü beyan ederek şikayetçi olması üzerine, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Fail ya da faillerin bulunmasına yönelik araştırmalar devam etmekte olup, soruşturma işlemleri tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir" İfadelerine yer verildi. (DHA)

Esra TÜRKER-Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Esra TÜRKER-Yavuz YILMAZ

2022-11-29 14:36:25



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