Ek iş yaparken kazada ölen ambulans şoförü için hastanede tören



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)MUĞLA'da ek işinde kullandığı kamyonla kaza yapıp, hayatını kaybeden ambulans şoförü Murat Balcı (45) için görev yaptığı Bursa'daki İnegöl Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi, mesai arkadaşları gözyaşı döktü.

Kaza, 24 Kasım'da Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana geldi. Murat Balcı'nın kullandığı kamyon, yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolünden çıkarak yan yattı. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Kamyonda sıkışan Balcı, itfaiye ekibince çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı Balcı, kazadan 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Bursa'daki İnegöl Devlet Hastanesi'nde ambulans şoförlüğü yapan Murat Balcı'nın cenazesi, sabah saatlerinde görev yaptığı yere getirildi. Burada mesai arkadaşlarından helallik alınmasının ardından Balcı'nın cenazesi, Odunluk Merkez Camisi'ne götürüldü. Balcı'nın bir şirkette ek iş olarak kamyon şoförlüğü yaptığı, bu nedenle Muğla'da bulunduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-11-30 10:39:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.