Zeynep Mira ile anneannesinin yaşamını yitirdiği kazada sanık ve ölenler için 'kusur raporu' istendi



Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)BURSA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Fikriye Yeğit (56) ile torunu Zeynep Mira Güler'e (6) otomobille çarparak ölümlerine neden olan ve kaza sırasında alkollü olduğu, belirlenen Burak Ulga'nın (28) ilk duruşmasında, mahkeme heyeti dosyanın İstanbul ATK Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilerek sanık ve ölenlerin kusurları hakkında rapor düzenlenmesine karar verip, tutukluluğun da devamına hükmetti.

Kaza, 26 Haziran'da Mudanya ilçesi Bursa Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Bursa'dan Mudanya yönüne giden Burak Ulga, kullandığı 16 ANV 418 plakalı otomobille yolun karşısına geçmek isteyen Fikriye Yeğit ile torunu Zeynep Mira Güler'e çarptı. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fikriye Yeğit hayatını kaybederken, torunu Zeynep Mira Güler, Bursa Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Zeynep Mira da doktorların tüm müdahalesine rağmen 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Tatil için anneannesiyle İstanbul´dan Bursa'daki akrabalarının yanına geldiği gün hayatını kaybeden Zeynep Mira Güler, İstanbul´da toprağa verildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan ve 0.86 promil alkollü olduğu tespit edilen Burak Ulga ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ulga'nın, daha önce de alkollü halde direksiyon başına geçtiği öğrenildi. Ulga'ya, 29 Aralık 2019'da 1.98 promil, 30 Ocak 2022'de ise 0.86 promil alkollü olarak araç kullandığı için ceza uygulandığı ortaya çıktı. 2 yıl süreyle ehliyetine el koyulan Ulga'nın, kazanın olduğu gün ehliyetsiz direksiyon başına geçtiği öğrenildi.

'EVDEN ÇIKMADAN 1 ŞİŞE BİRA İÇTİM'

Burak Ulga hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 7´nci Ağır Ceza Mahkamesi´nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya sanık Burak Ulga, ölen Fikriye Yeğit ve Zeynep Mira Güler´in yakınları, taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen Burak Ulga mahkemedeki savunmasında, "Olay nedeni ile üzgün ve pişmanım. Bilerek ve isteyerek hareket etmedim. Böyle bir olaya neden olduğum için huzursuz ve rahatsızım. Arkadaşlarla buluşmak için Altınşehir Mahallesi'ndeki evimden çıktım. Evden çıkmadan önce bir şişe bira içmiştim. Aracımla Mudanya istikametine seyir halindeydim. Araçla saatte 60-70 kilometre hızla seyir halindeyken önüme birden 3 kişi çıktı. Yolan çıkan kişileri görünce fren yaptım. Aracı sola kırmaya çalıştım. Buna rağmen kişilere çarpmaktan kendimi kurtaramadım. Ölenlerin ailesiyle görüşüp anlaşmak istiyorum. Ölenlerin ailesine tekrar başsağlığı diliyorum. Alkolün etkisi altında değildim. Aracı hızlı şekilde kullanmıyordum" diye konuştu.

TRAFİK İHTİSAS DAİRESİ'NDEN RAPOR İSTENDİ

Mahkeme heyeti, dosyanın İstanbul ATK Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilerek sanık ve ölenlerin kusurları hakkında rapor düzenlenmesi, 0.86 promil alkolün güvenli sürüş yeteneğini azaltıp azaltmadığı yönünde ayrıca rapor hazırlanmasına karar vererek, Burak Ulga´nın tutukluğunun devamına hükmetti.

ANNE YEĞİT: KAZA OLDUĞUNU KABUL ETMİYORUM

Duruşmanın ardından açıklama yapan Zeynep Mira Güler´in annesi Gamze Yeğit, "Mahkeme tutukluğunun devamına karar verdi. Benim evladımla ilgili çok hayallerim vardı. Ona doyamadım. Ben bu olayın kaza olduğunu kabul etmiyorum. 'Kasten öldürme' suçu olduğunu düşünüyorum. Alkollü ve ehliyetsiz olması bunun göstergesi. Çünkü otomobil hızlı ve fren hızı yok. Benim bütün hayallerim kızımla beraber gitti" dedi.

Baba Burak Güler ise "Mahkememiz şubat ayına ertelendi. Bundan sonraki mahkemede karara bağlanmasını temenni ediyoruz. Söyledikleri şeyler çok can yakıyor. Adalet yerini bulsun. Bunlar parayla pulla ölçülecek şeyler değil. Kazadan sonra dik durmaya çalışıyorum ama bu acıyı daha ne kadar taşıyabilirim bilmiyorum" ifadesini kullandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN

2022-12-01 11:03:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.