Bursa'da 22 aracın karıştığı 'sis' kazalarında 6 kişi yaralandı

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Yasin KESKİN/ BURSA, (DHA)BURSAİzmir yolu Karacabey mevkisinde sabah etkili olan yoğun sis nedeniyle 9 noktada kaza meydana geldi. 22 aracın karıştığı kazalarda, 6 kişi yaralandı.

Bursa-İzmir kara yolunda sabah saatlerinde etkili olan yoğun siste görüş uzaklığı, özellikle bazı noktalarda 10 metreye kadar düştü. Bursaİzmir yolunun Karacabey mevkisinde, 9 farklı noktada kaza meydana geldi. Toplam 22 aracın karıştığı kazalarda, 6 kişi de yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yoğun sis ve kazalar nedeniyle aksayan ulaşım ise araçların kaldırılmasıyla normale döndü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2022-12-01 15:18:14



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