Çocukların kavgası nedeniyle tartıştığı eniştesini tüfekle vurdu 



Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde Halil A. (40), çocuklarının kavga etmesi nedeniyle tartıştığı eniştesi Yusuf C.'ye (53), çalıştığı fabrikanın önüne giderek av tüfeğiyle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Yusuf C. bacağından yaralandı, Halil A. ise gözaltına alındı.

Olay, saat 09.00 sıralarında, ilçeye bağlı Mesudiye Mahallesi Çiftlik Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Halil A. ile eniştesi Yusuf C.'nin çocukları kavga etti. Kuzenlerin kavgasına babaları da dahil oldu. Eniştesiyle telefonda tartışan Halil A., evden av tüfeğini alıp, Yusuf C.'nin çalıştığı mobilya fabrikasına gitti. Halil A., fabrikanın girişine çağırdığı eniştesine tüfekle ateş etti. Saçmaların sağ bacağına isabet ettiği Yusuf C., yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Halil A. ise polis tarafından olay yerine 50 metre uzaklıktaki evinin önünde yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-12-02 11:01:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.