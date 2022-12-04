Parmağı kırılan hakem elinde bandajla maç yönetti

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Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA) -Bursa'da Süper Amatör Lig B Gurubu´nda Osmaniyespor-Tütünspor maçını yönettiği sırada top çarpması sonucu parmağı kırılan orta hakem Gürkan Doğan´ın eli sargıya alındı. Doğan, yaklaşık 10 dakika maçı kolundaki sargıyla yönetti.

İnegöl´de oynanan Süper Amatör Lig B Gurubu´nda Osmaniyespor-Tütünspor maçının 86´ncı dakikasında bir oyuncu tarafından vurulan top, orta hakem Gürkan Doğan´ın sol eline isabet etti. Topun çarpmasının ardından hakem Doğan, acı içinde yerde kaldı. Doğan'a ilk müdahaleyi saha kenarında görevli sağlık personeli yaptı. Sol el parmağında kırık oluşan Gürkan Doğan, maçta 4´üncü hakem olmaması nedeniyle karşılaşmanın kalan 10 dakikasını eli sargılı şekilde yönetti.

Bandajla maçı yöneten Doğan'a taraftarlardan da moral tezahüratları yapılırken, maç Osmaniyespor'un 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.(DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hakemin elindeki sargıyla maç yönetmesi

DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-12-04 18:29:39



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