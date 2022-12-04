Parmağı kırılan hakem elinde bandajla maç yönetti

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA) -Bursa'da Süper Amatör Lig B Gurubu´nda Osmaniyespor-Tütünspor maçını yönettiği sırada top çarpması sonucu parmağı kırılan orta hakem Gürkan Doğan´ın eli sargıya alındı. Doğan, yaklaşık 10 dakika maçı kolundaki sargıyla yönetti.
İnegöl´de oynanan Süper Amatör Lig B Gurubu´nda Osmaniyespor-Tütünspor maçının 86´ncı dakikasında bir oyuncu tarafından vurulan top, orta hakem Gürkan Doğan´ın sol eline isabet etti. Topun çarpmasının ardından hakem Doğan, acı içinde yerde kaldı. Doğan'a ilk müdahaleyi saha kenarında görevli sağlık personeli yaptı. Sol el parmağında kırık oluşan Gürkan Doğan, maçta 4´üncü hakem olmaması nedeniyle karşılaşmanın kalan 10 dakikasını eli sargılı şekilde yönetti.
Bandajla maçı yöneten Doğan'a taraftarlardan da moral tezahüratları yapılırken, maç Osmaniyespor'un 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.(DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Hakemin elindeki sargıyla maç yönetmesi
DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-12-04 18:29:39
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.