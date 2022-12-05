Masaj salonunda 'kıyafet' tartışmasında bıçaklandı (2)- Yeniden

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Sayın yazı işleri müdürlerine,'Masaj salonunda kıyafet tartışmasında bıçaklandı' başlıklı haberimizi, ortaya çıkan detaylarla birlikte düzenleyip, yeniden veriyoruz.---------------------------------------------

Mehmet İNANEsra TÜRKER/ BURSA, (DHA)BURSA'da, masaj salonu sahibi Nail K. (49), müşterisi tarafından 3 yerinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Nail K. ve beraber çalıştığı kızı arasında 'kıyafet' tartışması yaşandığı, müşterilerin de dahil olmasıyla kavganın çıktığı öğrenildi.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Osmangazi ilçesine bağlı Hocaalizade Mahallesi'ndeki masaj salonunda meydana geldi. Salonunun sahibi Nail K., burada çalışan kızı E.K. (26) ile iddiaya göre, kıyafeti nedeniyle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olaya müşteriler de dahil oldu. Bu sırada kimliği belirsiz müşteri, Nail K.'yi bacağının 3 yerinden bıçaklayarak kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nail K., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nail K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaçan şüphelinin belirlenerek yakalanması için çalışmalar ise sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER

2022-12-05 16:23:36



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