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Hakan Çavuşoğlu: `Uludağ Alan Başkanlığı´yla Bursa ile Uludağ´ın bağını güçlendireceğiz

DHA

Hakan Çavuşoğlu: `Uludağ Alan Başkanlığı´yla Bursa ile Uludağ´ın bağını güçlendireceğiz


İsmail Hakkı SEYMENNevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulan 13 maddelik 'Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi'nin bölgeye yeni bir vizyon katacağını belirten AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, "Buradaki çok başlılık nedeniyle bir bütüncüllük olmuyor. Yapılacak olan bu kanunla beraber oluşturulan Uludağ Alan Başkanlığı ile bütüncül bir perspektifle Uludağ´ın planlanması, kaynak değerlerinin tanıtılması, geliştirilmesi açısından bir kapı aralamış oluyoruz. Bursa ile Uludağ´ın bağının güçlendirilmesine ihtiyaç var. Alan başkanlığı ile bunu sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.
AK Parti Bursa milletvekillerinin imzası bulunan 13 maddelik 'Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi´, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifi ile kurulması öngörülen 'Uludağ Alan Başkanlığı'nın, bölgede ortaya çıkan yetki karmaşasını önleyeceğini söyleyen AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Uludağ´ın gelişmesi için hızlı kararlar alınmasını amaçladıklarını belirtti. Uludağ´da istenilen potansiyelin ve tanıtımın yetki karmaşası nedeniyle yıllardır sağlanamadığını belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"Uludağ bölgesi Türkiye´deki ilk kış turizminin, kayak turizminin olduğu bölgedir. Bu alan hem Kültür ve Turizm Bakanlığı´nın, hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´nın, hem Tarım, Orman Bakanlığı´nın, hem Bursa Valiliği´nin, hem Bursa Büyükşehir Belediyesi´nin, hem de ilçe belediyesi olarak Osmangazi Belediyesi´nin yetili olduğu bir bölge. Bunların yanı sıra Tarım Bakanlığı´nın bünyesindeki Orman Genel Müdürlüğü´nün, Milli Parklar Genel Müdürlüğü´nün yetili olduğu bir alan. Buradaki çok başlılık nedeniyle bir bütüncüllük olmuyor. Her kurum kendi yetkisi çerçevesinde kendi perspektifini ortaya koyuyor. Bu nedenle de bir yetki karmaşası ortaya çıkıyor ve Uludağ´da istediğimiz o potansiyeli, o korumayı, o gelişmeyi, o tanıtmayı yıllardan beri sağlayamıyoruz. Yapılacak olan bu kanunla beraber oluşturulan Uludağ Alan Başkanlığı ile birlikte bütüncül bir perspektifle Uludağ´ın planlanması, kaynak değerlerinin tanıtılması, geliştirilmesi açısından bir kapı aralamış oluyoruz."
`KAR ÜRETME TESİSLERİ YAPILARAK, SEZON UZATILACAK´
Uludağ Alan Başkanlığı'nın, Uludağ´ın kış turizmindeki rolünü arttırmayı ve turizm sezonunda oluşacak olumsuzlukları önlemek için etkili kararlar alacağını vurgulayan Çavuşoğlu, sezon süresini de uzatmayı amaçladıklarını kaydederek, "Uludağ´daki güvenli giriş ve çıkışların, parklanma sorunlarının, turizm işletmelerinin, o doğal dokuya uygun bir şekilde yapılanmalarının, kayak tesislerinin standarda kavuşturulması amaçlanıyor. Uludağ´daki turizm mevsimi şu anda sadece 4 aydan ibaret ve sadece kayak turizmiyle sınırlı. Hal böyle olunca 4 aylık bu zaman dilimi kış turizmi bakımından diğer yerlerle karşılaştırdığımızda yeterli bir zaman aralığına tekabül etmiyor. Bu nedenle burada kar üretme tesisleri yapılarak, bu zamanın daha da genişletilmesi ve yatırımcıların da bu anlamda elini kolaylaştırması sağlayacak bir durum ortaya çıkarmak amaçlanıyor. Burası hem günübirlik turistlerin hem de konaklamalı turistlerin geldiği bir alan. Bu turistlerin geldiğinde koordinasyonunun sağlanması ihtiyaç var, bunlar sağlanacak. Bursa ile Uludağ´ın bağının güçlendirilmesine ihtiyaç var. Alan başkanlığı ile bunu sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.
`AMACIMIZ ULUDAĞ´IN GERÇEK POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKARMAK´
Uludağ ile ilgili alınacak hızlı kararlarla, sorunların etkili bir şekilde çözüme kavuşturulacağının altını çizen Çavuşoğlu, "Etkin ve hızlı karar alma süreçlerine ihtiyaç duyulabiliyor, bunun için de alan başkanlığı oluşturulmasına ihtiyaç var. Buradaki amacımız, Uludağ´ın gerçek potansiyelinin ortaya çıkarılması, mevcut korunan alanların korunmasına devam edilmesi ama kaynak değerleriyle birlikte de bir vizyon ortaya koyması. Özellikle kış mevsiminde binlerce aracın Uludağ´a gittiğini ama buradaki karlanma ile beraber otoparkın bulunmaması nedeniyle vatandaşların trafikte kaldığını ve bu sürecin eziyete dönüştüğünü biliyoruz. Bütün bu sorunları ortadan kaldırmak adına bir alan başkanlığı düşünüldü" ifadelerini kullandı.
`KORUNAN ALANLARIN KORUNMASINA DEVAM EDİLECEK´
Uludağ´da koruma altına bulunan alanların korunmasına devam edileceğini vurgulayan Hakan Çavuşoğlu, "Öncelikle, korunan alanlarla ilgili kanunda bir değişiklik söz konusu değil. Korunan alanların korunmasına devam edilecek. Bu alan olarak belirlenen kısım Milli Parklar Genel Müdürlüğü´nün sorumluluğundaki alan 13 bin hektar, sit alanı olarak düzenlenen alan 40 bin hektar, Uludağ Alan Başkanlığı´nın kapsamı dahilindeki yer sadece 2 bin hektarlık bir alanı kapsıyor. Sadece oteller bölgesi ve 1´inci ve 2´nci gelişim alanlarını kapsıyor. Bu alana Bakacak bölgesi, Çobankaya mevkii, Buzulgöller ve Uludağ´ın doğusundaki göller, Kirazlıyayla ve Sarıalan dahil değil. Uludağ Oteller Bölgesi´ndeki çanak alan olarak bilinen alan, bu sınırlar içerisinde olacak" diye konuştu.
`2 KOMİSYON KURULACAK´
Uludağ ile ilgili kararların kurulacak 2 komisyon tarafından verileceğini söyleyen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"Burası ile ilgili uygulama ve planlama kararlarının verileceği 2 kurum tahsis ediliyor alan başkanlığı dahilinde. Bunlardan biri Uludağ Komisyonu dediğimiz komisyon. Bu komisyon icrai bir komisyon. Uludağ´ın planlanması ve uygulamalarıyla ilgili olarak karar alınması gerektiğinde bu komisyon karar verecek. Bu komisyon 13 kişiden oluşuyor. Üniversitelerin mimarlık, şehir ve şehir planlaması, hukuk, biyoloji ve orman mühendisliği bölümlerinden lisans almış 10 yıllık kıdeme sahip kişilerden, Bursa Valiliği´nin bir vali yardımcısından, Bursa Büyükşehir Belediyesi´nin bir temsilcisinden, Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü´nden, Müzeler Genel Müdürlüğü´nden, Orman Genel Müdürlüğü´nden, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu´ndan, Milli Parklar Genel Müdürlüğü´nün içerisinden alınacak üyelerle oluşturulacak bir komisyon bu. Bu komisyon karar verecek ve uygulamasını Uludağ Alan Başkanlığı yapacak. Alan başkanlığının bünyesinde oluşturulacak diğer komisyon da danışma kurulu olacak. Bu da hem danışmak hem de tavsiyelerde bulunmak üzere oluşturulan bir komisyon olacak. Bu komisyon da 6 kişiden oluşturulacak. Bu komisyonda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Spor İl Müdürü veya yardımcısı, Güney Marmara Oteller ve İşletmeciler Derneği, Seyahat Acentaları Birliği Bursa temsilcisi, Osmangazi Belediyesi´nin bir temsilciliği var. Dolayısıyla burada ortak aklı harekete geçirecek, Uludağ´ın gerçek anlamda potansiyele ulaşmasını sağlarken, korunan alanların korunmasını teminen Uludağ Alan Başkanlığı´nın Uludağ´a yeni bir vizyon katacağını ifade etmek isterim. Burada kömür ve akaryakıt istasyonu, maden havzaları, entegre tesisler asla kurulamayacak. Ayrıca Uludağ alanının yangınlar karşısında korunması amacıyla özel bir yönetim anlayışı getirilecek ve Orman Genel Müdürlüğü de bunun içerisinde olacak." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Nevruz İLİMDAROĞLU
2022-12-06 09:55:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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