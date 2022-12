Cezanın başlamasına 3 hafta kaldı; 687 bin evcil hayvan çiplendi

Esra TÜRKERİsmail Hakkı SEYMENKadir ÖZEN/BURSA- İZMİR, (DHA)EVCİL hayvanlara çip uygulamasıyla ilgili sürenin sona ermesine 3 hafta kala hayvan sahipleri, 5199 sayılı yasa kapsamında tanımlanan evcil hayvanlarına mikroçip taktırıp kayıt altına aldırmak için veteriner klinikleri ile İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurdu. Ülke genelinde toplam 687 bin 851 evcil hayvan, mikroçip takılıp pasaport düzenlenerek Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) tanımlandı. Hayvanlarını 31 Aralık'a kadar kayıt altına aldırmayanlar, 1 Ocak 2023'ten itibaren ceza ödeyecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre evde yaşayan kedi, köpek ve gelinciklere çip takma zorunluluğu getirildi. Mikroçip uygulamasıyla PETVET´e hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydediliyor. Tanımlanan ev hayvanlarının mikroçip numaralarıyla aşı bilgileri, sahip değişikliği, kayıp durumu ve hayvana yapılan operasyonların bilgileri kayıt altına alınıyor. Terk edilmiş ya da kaybolmuş hayvanın daha önce sahipli olduğuna dair bilgi ve bulguya rastlanırsa sahibine durum bildiriliyor ve ev hayvanını teslim alması için 72 saat süre veriliyor.

İL VE İLÇE TARIM MÜDÜRLÜKLERİNDE 86 TL

Tüm kedi, köpek ve gelincikler için mikroçip uygulaması, il ve ilçe tarım müdürlükleriyle veteriner hekimler tarafından yapılıyor. Sahiplerin iletişim bilgilerinin de yer aldığı mikroçipler evcil hayvanların vücuduna enjekte ediliyor. Özel veterinerler tarafından 160 TL karşılığında takılan mikroçip, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde 86 TL'ye uygulanıyor. Mikroçip takılıp pasaport düzenlenenlerin PETVET´e tanımlandığını söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, ülke genelindeki çipleme oranının yüzde 95'e ulaştığını belirterek, "Çalışmaların başladığı günden bugüne kadar Türkiye genelinde 364 bin 893 kedi, 322 bin 944 köpek ile 14 gelinciğe çipleri takılarak kayıt altına alındı. İlimizde ise bugüne kadar 16 bin 262 kedi, 10 bin 242 köpek çip takılarak kayıt altına alındı ve kimlik verildi. Böylece toplam hayvan sayımız Bursa'da 26 bin 504 oldu. Yılbaşına kadar cezasız bir şekilde hayvanlara çip takma işlemimiz devam ediyor. İlçe müdürlüklerimiz de takıyor. Özel veteriner hekimler de yetkilendirildi. İster hayvan hastanelerinde, ister kliniklerde olsun, onlar da çip takma imkanına sahip. Bu kapsamda vatandaşlarımızın mağdur olmaması, ileride cezai işlemlerle karşılaşmaması için yılbaşına kadar çiplerini taktırıp, hayvanlarını kimliklendirmesi gerekmektedir" dedi.

ÇİP TAKTIRMAYANLARA 3 BİN 469 LİRA CEZA

Evcil hayvanlarına mikroçip taktırmayan hayvan sahiplerinin 1 Ocak 2023 itibarıyla ceza ödemek zorunda kalacaklarını söyleyen Aygül, "Eğer bu işlemi yapmazlarsa yılbaşından sonra hayvan başına 3 bin 469 TL gibi bir rakam ödeyerek, çip taktırıp, kimliklendirme zorunluluğu olacak. Herkesi bu konuda duyarlı olup bir an önce hayvanını kimliklendirmek için, çip takmak ve diğer işlemleri yapmak için ilgili yerlere götürmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Aşıların takibi, kaybolduklarında sahiplerine kolayca ulaşılabilmeyi sağlayan mikroçip uygulaması ile Türkiye'deki evcil hayvan sayısının tespitinin hedeflendiğini vurgulayan Aygül, "Bundan sonra hayvanlar kimliklendirildiği için daha sıkı bir şekilde takip edilerek, hayvanlarını sokağa gelişigüzel bırakan ya da terk edenlere cezai işlem yapılacak. Sokağa hayvanları bıraktıkları ve tespitlerimizi yaptığımız takdirde biz veya Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ya da belediyeler hayvan başına 2 bin 724 lira ceza uygulayacaktır" ifadelerini kullandı.

Hayvan sahipleri, 5199 sayılı yasa kapsamında evcil hayvan olarak tanımlanan kedi, köpek ve gelinciklerine mikroçip taktırıp kayıt altına aldırmak için veteriner klinikleriyle il ve ilçe tarım müdürlüklerine giderken, Nilüfer İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yasemin Yiğit Bozkurt, "Her gün yaklaşık 2025 tane kedi ve köpeğimize çip uygulamasını yapıyoruz. Tüm evcil hayvan sahiplerimizi mikroçip uygulaması yaptırılmak üzere ilçe müdürlüğümüze bekliyoruz" dedi.

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Veteriner Hekim İlker Bektaş da talebin artmasıyla yeni mikroçip alımı yaptıklarını söyleyerek, "Sürenin sonuna yaklaştıkça hayvan sahipleri tarafından ilgi de artıyor. Hatta yılbaşından bu yana uygulamış olduğumuz mikroçip sayısı son 15-20 günlük süre içerisinde 2 katından fazla miktara ulaştı. Biz bu sebepten öngördüğümüz miktarın üzerine de çıktık. Alımlarımızı da yeniledik" diye konuştu.

ÜCRET DAHA UYGUN OLDUĞU İÇİN TERCİH EDİLİYOR

Kedisi Bella'ya mikroçip taktıran Ulaş Koçak, "Tarım İlçe Müdürlüğü'nün ve İl Müdürlüğü'nün yaptığı uygulamayı duyduk. Sonra kızım Bella'yı getirdik buraya. Veteriner hekimlerimiz ve idarecilerimiz çok yardımcı oldular bize. Uygulamayı çok kısa sürede yaptılar. Pasaportumuzu çıkardılar. Çipimizi taktılar. Ayrıca kuduz aşısı da yapılıyor. Bunların hepsi inanamayacağınız bir rakama yapılıyor. Tüm hayvan sahiplerini de tarım ilçe müdürlüğüne, il müdürlüğüne davet ediyoruz. Gelin burada yaptırın" dedi.

Kedisi Lokum'a çip taktıran Serdar Karagöl de "86 TL ücret ödedim. Çip ve kayıt ücreti. Hayvanımı kaydetmek için. Bu şekilde karne veriyorlar. Çok kolay, çok rahat. Normalde veterineri vardı ama resmi karne işlemi olduğu için burada daha güvenli olduğunu hissettim. İşin resmiyeti her zaman iyidir" diye konuştu.

Uygulama ücretleri daha uygun olduğu için köpeği Odi'yi ilçe tarım müdürlüğüne çip taktırmaya getirdiğini söyleyen Ayşe Akyüz ise "Devletimiz sağ olsun. Tarım İlçe Müdürlüğü'nü daha uygun olduğu için tercih ettik. Veterinerlerimiz sağ olsun daha yüklü bir ödeme alıyorlar. Bu bize çok faydalı oldu" ifadelerini kullandı.

İZMİR'DE DE 66 BİN 131 CAN DOST KAYIT ALTINA ALINDI

İzmir´de ise şu ana kadar 30 bin 958'i kedi, 35 bin 173'ü köpek olmak üzere toplam 66 bin 131 hayvan, mikroçip takılarak elektronik ortamda kayıt altına alındı. İzmir'de en çok mikroçip uygulanan ilçeler Bornova, Buca ve Karşıyaka oldu. Kedi ve köpek kaydında, 174 binle Türkiye sıralamasında 1'inci sıradaki kentin İstanbul, 74 binle 2'nci sırada Ankara, ardından İzmir'in geldiği ifade edildi.

'YOĞUNLUK OLUŞMAMASI İÇİN TELEFONLA ARANMALI'

Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen, "66 bini aşkın çipleme gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar bu sayının 100 bin olmasını hedefliyoruz. Amacımız hayvanı ve sahibini kayıt altına almak. Hastalıkları daha iyi kontrol edebilmek ve takip edebilmek adına hayvanın doğum tarihinden ırkına, rengine, doğum tarihine ve sahibinin adı ve soyadına kadar kayıt altına alıyoruz. Dolayısıyla sahipli ve sahipsiz tüm hayvanları kolay kontrol edebilmek adına yapılan bir işlem. Süreç ise cipin kayıt altına alınması ve takılması olarak ikiye ayrılıyor. Kayıt işlemi 10-15 dakika sürüyor. Cipin takılması ise 1 dakikada gerçekleşiyor. Vatandaşlara önerim, müdürlüklerde yoğunluk nedeniyle olası yığılmayı önlemek adına telefonla arayıp randevu almaları" dedi.

'Bella' adlı köpeğini cip taktırmaya getiren yoga eğitmeni Ezo Engüdaroğlu (38), "Uygulama gayet pratikti. Hızlı bir şekilde gerçekleşti. Tedirgin olmadı, korkmadı. Kesinlikle uygulama gerekli. Hayvanımız kaybolduğunda çip sayesinde bulunabilir. Bu çok önemli. Destekliyorum" dedi.

'Lokum' adlı kedisini getiren evli ve 1 kız çocuğu annesi butik işletmecisi Bahar Çavdar (48), "Deprem bölgesinde yaşıyoruz. Deprem sırasında kedi ve köpeğimiz evden kaçabiliyor. Bu uygulama sayesinde kaçsa da artık bulunabilecek. Ayrıca sağlık durumlarının takibi de yapılacak. Uygulamayı gerekli buluyorum. Bunun yanında buraya geldim, işlemler çok kısa sürdü" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-İsmail Hakkı SEYMEN

2022-12-09 10:50:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.