Bursa'da masaj salonlarına 'fuhuş' denetimi: 2 gözaltı

Semih ŞAHİNNevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)BURSA'da, masaj salonlarına yönelik denetimde fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 2 iş yeri hakkında adli işlem başlatıldı. İş yeri sahipleri A.G. ve M.K. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki masaj salonlarında denetim yaptı. Uygulamada, 100 personelle, 18 masaj salonu denetlendi. İdari yönden eksikleri tespit edilen 10 iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldı. Fuhuş yapıldığı iddia edilen 2 iş yeri hakkında da adli işlem başlatıldı, iş yeri sahipleri A.G. ve M.K. ise gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU
2022-12-10 10:51:17
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