2 kişiyi, 'Neden geldin' diye sorulunca çıkan tartışmada öldürmüş (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da, hobi bahçesinde Ertan Şahbaz ve Ercan Bayram´ı (32) tabancayla vurarak öldürüp, Deniz K.´yi de yaralayan Furkan Gazi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-İsmail Hakkı SEYMEN

2022-12-10 16:31:46



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