İnegölspor - Ankaraspor: 1-1

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

STAT: İnegöl ilçe

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Adem Şahan, Mehmet Pekmezci

İNEGÖLSPOR: Emre Selen Taşkın Kartal (Dk. 76 Serhat Emirler) , Niyazi Batuhan Salman, Medeni Bingöl, Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Hamza Özdemir, Yusuf Ziya Gümüş, Ersel Aslıyüksek (Dk. 76 Taylan Özgün), Kadir Salih (Dk. 76 Emir Özsoy), Ömer Faruk Ermeç (Dk. 76 Bahadır Taşdelen)

ANKARASPOR: Burak Çapkınoğlu Muharrem Doğan (Dk. 66 Oğuzhan Çapar) , Gökhan Kurumuş, Fatih Kızılkaya (Dk. 67 Engin Bekdemir), Doğukan İnci, Sedat Cengiz, İlhami Siraçhan Nas, Erdal Öztürk, Alaettin Batuhan Tur (Dk. 86 Mehmet Burak Tarlabölen), Recep Yemişci, Bahattin Köse (Dk. 81 Berk Yiğit Karadağ)

GOLLER: Dk. 63 Ömer Faruk Ermeç (İnegölspor), Dk. 68 Doğukan İnci (Ankaraspor)

SARI KARTLAR: Ersel Aslıyüksek, Bahadır Taşdelen (İnegölspor), Gökhan Kurumuş (Ankaraspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İnegölspor kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı Ankaraspor ile 1-1 berabere kaldı.

63'ncü dakikada Taşkın'a yapılan faul sonucu İnegölspor serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Orhan'ın ceza sahasına ortaladığı topa yükselen Ömer'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

68'inci dakikada gelişen Ankaraspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Doğukan'ın sert vuruşu ağlarla buluştu. 1-1

Maç bu skorla sona erdi. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-12-10 16:49:37



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