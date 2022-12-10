2 kişiyi, 'Neden geldin' diye sorulunca çıkan tartışmada öldürmüş (3)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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TUTUKLANDI

Bursa'da, hobi bahçesinde Ertan Şahbaz ve Ercan Bayram´ı (32) tabancayla vurarak öldürüp, Deniz K.´yi de yaralayan Furkan Gazi, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2022-12-10 22:49:21



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